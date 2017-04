Les chiens ne font pas des chats. Genesis, le plus jeune fils d’Alicia Keys et de Swizz Beatz prend déjà ses célèbres parents comme modèles. A seulement deux ans, il est le roi du beatbox, et son père n’a pas manqué de dévoiler les talents de son fils sur les réseaux sociaux. Swizz Beatz, de son vrai nom Kasseem Dean, a posté une vidéo sur Instagram. Dans cette publication, Genesis est assis sur un canapé et montre ses talents pour le beatbox. Le mari d’Alicia a ensuite commenté sa vidéo : « Au milieu de ma #NoCommissionShanghai Genesis voulait que j’entende son nouveau beatbox 1234567 Merci @brooklyn_lighthouse ». Alicia et Kasseem ont un autre fils, Egypt, passionné de musique. Mais si Alicia a l’art de transmettre sa passion à ses enfants, elle aimerait aussi leur enseigner quelques valeurs. A l’occasion de la journée de la femme, le mois dernier, la belle brune avait révélé qu’elle voulait que ses garçons apprennent à respecter les femmes et leur pouvoir. La maman de 38 veut que ses fils traitent les femmes « comme des déesses ».

