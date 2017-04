Camila Cabello a récemment confié qu’il lui avait fallu beaucoup de courage pour auditionner pour l’émission "The X Factor USA" et devenir chanteuse. La belle brune s’est confiée au magasine "Glamour", aux côtés de sa mère, et a déclaré : J’étais très introvertie étant enfant. Mais j’ai commencé à emmener les CDs à la YMCA [ndlr:Young Men’s Christian Association, un mouvement de jeunesse chrétien] après l’école. Je demandais le radio cassette, je mettais ma musique et les gens venaient écouter. Et j’ai créé une petite chaîne YouTube où je faisais des reprises- j’ai dû en poster une cinquantaine". Et même si au début Camila avait du mal à avoir confiance en elle, elle est parvenue à "surmonter sa timidité" car la musique était sa "passion". Sa mère, Sinuhe se souvient également de Camila avant l’audition "X Factor", elle a raconté : "Elle était tellement timide qu’elle ne pensait pas y arriver. Mais j’ai dit à mon mari : ‘Elle veut faire une audition. On l’accompagne?’". Et la mère de la chanteuse a déclaré être fière de sa fille car elle parvient toujours à "surmonter ses peurs". "Je vois bien qu’elle est terrifiée, mais elle ne s’arrête pas" a révélé Sinuhe, "Elle me demande souvent ‘Tu penses que tout le monde sait [que j’ai peur de monter sur scène] ?’ et je lui réponds : ‘Non ça ne se voit pas’."

De son côté, Camila a révélé prendre exemple sur sa mère et a rajouté : "Je pense que la chose la plus importante que j’ai appris de ma mère est que c’est humain d’avoir peur, mais on ne peut pas laisser la peur déterminer comment réagir face à une situation. Au contraire, cela devrait nous motiver à foncer."