Guy Ritchie n’est pas que réalisateur! Le britannique de 48 ans a aussi d’autres talents et il est notamment "ceinture noir de jiu-jitsu". Et c’est pour cela que Charlie Hunnam en a profité pour prendre des leçons sur le tournage du film "Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur", que Ritchie a produit et réalisé. C’est ce que la star de "Sons of Anarchy" a expliqué sur le plateau de "The Late Late Show with James Corden", ce mercredi. "Il y a 18 mois, j’ai fait un film avec Guy Ritchie, qui est ceinture noire de jui-jitsu alors j’ai fait un peu de jiu-jitsu avec ce bon vieux Ritchie." avait-il expliqué au présentateur. "Il aime rester actif sur le tournage et, vous savez, garder une bonne ambiance, alors on a fait un peu de jiu-jitsu". Et si Charlie s’est bien entendu avec Guy Ritchie, il a récemment révélé que cela n’avait pas été facile avec Robert Pattinson avec qui il a partagé l’affiche "La Cité Perdue de Z". Il avait déclaré à ce propos : " Je ne sais pas s’il était dans sa bulle ou s’il ne m’aimait vraiment pas. Il y avait une vraie distance entre nous".

