Dwayne Johnson fait son retour dans la mode! La star de "San Andreas" a publié sur Instagram une photo de lui-même en train de porter des vêtements issus de sa deuxième collection pour la marque Under Armour et a annoncé la sortie de la collection ce mercredi.

"Le 5 AVRIL, la très attendue collection #ProjetRock où la collection la plus attendue dans l’histoire de @UnderArmour va sortir." a écrit The Rock, "Pour hommes, femmes et enfants. Ce nouveau matériel (chaussures comprises) va vous rendre plus motivé, ambitieux, puissant et va vous faire atteindre votre but avec détermination". Ce à quoi l’acteur a ajouté avec humour : "Oh et j’allais oublier. Sexy. La nouvelle collection rend les hommes et les femmes beaucoup plus sexy aussi. Croyez moi, je suis l’ "homme le plus sexy sur Terre". Mais le beau gosse a prévenu les potentiels acheteurs : "Ne prenez juste pas de photos dénudés dans ma collection avant de les poster en ligne parce que Instagram va suspendre votre compte. Kevin Hart a déjà essayé".

La star avait annoncée qu’il était ambassadeur de la marque en janvier 2016 et avait déjà lancé une collection avec elle qui selon Dwayne avait été "top des ventes pour tout 2016". On a hâte de voir la nouvelle collection !