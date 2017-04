Khloé Kardashian n’a pas vraiment accepté le changement de sexe de Bruce Jenner, qui est devenu Caitlyn Jenner. Khloé Kardashian a l’impression que son « deuxième père » lui a été « enlevé ». La belle blonde a toujours été très proche de Bruce et sa transformation a été dur à vivre. La célébrité de 31 ans a expliqué sa version de l’histoire, révélant que Bruce avait continuellement nié sa transformation, malgré les rumeurs des tabloïds et des magazines. Alors, quand toute la famille Kardashian a appris son désir de devenir une femme, elle s’est sentie trahie. Non pas parce qu’il voulait devenir une autre personne, mais parce que Bruce avait menti à sa famille à ce sujet. Kris Jenner a déclaré que sa transformation était un « énorme coup ». Dans un extrait du prochain épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian », on peut voir Caitlyn s’asseoir avec Khloé pour discuter de leur éloignement. Khloé explique alors : « Pour moi Bruce est tout ce dont je me souviens. Ne pas t’avoir dans ma vie, c’est super dur parce que je me dis, d’accord, mon deuxième père, cette personne qui m’a vue grandir, qui m’a élevée, m’a été enlevé. »

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.