Le mannequinat n’a jamais été un "but" pour Natalia Vodianova. La belle blonde s’est confiée au site "InStyle Online" et a déclaré à propos de sa carrière : "J’aime toujours ça. Mais le mannequinat n’a jamais été un but pour moi". Selon elle, être top-model lui a cependant donné "un vrai objectif" dans la vie. Natalia s’est dite "reconnaissante" car être mannequin lui a permis de faire beaucoup de travail caritatif. Elle a en effet créé sa propre fondation, "Naked Heart", qui aide les enfants défavorisés. L’association travaille dans deux domaines : elle crée des aires de jeux pour les enfants en Russie et elle apporte son soutien aux familles qui ont un enfant handicapé. "L’industrie de la mode soutient toutes les organisations dans lesquelles je suis impliquée. Pour cela, je suis reconnaissante."a-t-elle déclaré. Le top-model que l’on surnomme "Supernova" a aussi déclaré qu’elle aimerait laisser sa trace dans le monde et aider à créer une société meilleure. Elle espère notamment qu’on se rappellera d’elle comme de "quelqu’un qui n’a jamais abandonné ses rêves".

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.