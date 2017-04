Suite aux accusations de Mel B, Stephen Belafonte a décidé de répondre. Il trouve les révélations de la chanteuse honteuses et nie tout en bloc. Pourtant Melanie Brown, de son vrai nom, a obtenu une ordonnance restrictive contre le producteur de cinéma de 41 ans. Après 10 ans de mariage, leur relation vole en éclats devant les yeux du monde entier, et Stephen déplore cette situation. Il aurait aimé que Mel reste discrète. Cependant, accusé de violences conjugales, il a finalement décidé dé repondre « aux accusations scandaleuses et non fondées ». Menacée de mort par son mari, qui la battait régulièrement, Mel B a décidé de tourner la page et de dévoiler tous les détails de son terrible mariage avec Stephen. L’avocat de celui-ci a donc publié une déclaration officielle, où Stephen a pu s’exprimer sur son divorce, pour la première fois : « C’est dommage, Mme Brown a choisi de ne pas procéder de manière respectueuse et à l’amiable dans cette affaire très privée. En temps voulu, M. Belafonte présentera sa réponse aux allégations scandaleuses et infondées de Mme Brown, qu’il nie avec véhémence. » Stephen compte donner sa réponse directement au tribunal, et fera tout pour ses enfants, Madison, Angel, Phoenix, et Giselle. Son avocat a rajouté : « Ce qui compte le plus pour M. Belafonte, c’est la sécurité et le bien être de ses filles. Pour le moment, M Belafonte demande que son intimité et celle de ses enfants soit respecté pendant ce moment difficile. »

