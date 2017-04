Depuis sa rupture avec son mari David Foster en décembre 2015, Yolanda Hadid s’est dite trop "timide" pour avoir des rendez-vous amoureux. La maman de Gigi, Bella et Anwar Hadid s’est confiée à la chaine "Entertainment Tonight" à propos de sa vie amoureuse et a révélé qu’elle était également trop occupée pour chercher l’amour. "Je ne suis pas encore prête, a-t-elle avoué, Je profite juste de la vie, je suis bien. Je sors et je travaille de nouveau. Je profite de mes enfants. Ma vie est tellement bien remplie en ce moment. Tout va bien". Mais cela n’a pas été facile pour Yolanda qui a souffert de la maladie de Lyme. La star est actuellement en plein traitement de cette maladie qui à ce jour reste incurable. Cependant elle garde espoir et affirme : "Je suis toujours sous traitement et je vis une vie très consciencieuse. Comme vous le savez, il n’y a pas de traitement pour la maladie de Lyme. Vous savez, je suis en rémission et j’aimerais rester là jusqu’à ce que j’ai un traitement". La jolie blonde a néanmoins déclaré qu’ "aujourdh’ui" elle se sentait "bien".

