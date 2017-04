Etre acteur n’est pas un métier facile! Alexander Skarsgard a confié au magazine Vanity Fair qu’il avait notamment eu des difficultés à tourner des scène de violence domestique dans la série "Big Little Lies". L’acteur y incarne Perry Wright, un mari violent envers sa femme, Celeste (jouée par Nicole Kidman). "Cela a été très difficile, oui, a-t-il confié, c’était épuisant au niveau émotionnel". Mais selon la star de "True Blood", le réalisateur Jean-Marc Vallée est très "amusant" et tourner avec lui "vous fait vous sentir très libre". "C’est un peu comme si vous étiez dans une pièce de théâtre, en un sens, où vous avez le scène pour vous et où vous pouvez vraiment l’explorer" explique-t-il. Néanmoins, le réalisateur de la série est très exigeant et Alexander précise que l’ "on doit se donner à fond, dans chaque prise". Selon lui c’est un véritable "voyage émotionnel".

Malgré tout, Nicole et Alexander ont du prendre soin loin de l’autre entre les prises de la série lors des scène de violence, comme l’avait raconté l’acteur dans une interview à "Vulture". Il avait confié : "Même en fin de journée, et évidemment entre les prises, nous nous demandions si tout était allait bien et nous nous assurions que l’autre était OK".