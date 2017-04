Kelly Osbourne va sortir son premier livre, basée sur sa propre vie. Intitulé "There Is No F*cking Secret: Letters From a Badass Bitch", l’ouvrage devrait sortir à la fin du mois d’avril 2017, et l’ex-présentatrice de la "Fashion Police" y fait des révélations surprenantes sur ses parents Ozzy et Sharon Osbourne. Kelly raconte notamment les moments difficiles que la famille a connu : la lutte de sa mère contre le cancer et les problèmes de toxicomanie de son père. Elle écrit : "[Une nuit] Maman a eu une crise d’épilepsie. J’ai appelé l’ambulance et avec cette idiote d’infirmière, on est parvenues à la calmer". Kelly raconte qu’à ce moment-là, elle avait très peur de la réaction de son père face à la crise de sa mère : "J’avais une bonne raison d’avoir peur, Papa était là en caleçon, et je l’ai vu plonger sa main dans un flacon de médicaments, en avaler une poignée, et faire descendre le tout avec de la vodka, comme si c’était de l’eau". Mais Ozzy a ensuite fait une overdose puisqu’elle raconte qu’une fois dans l’ambulance, "Il s’est penché sur elle et a mis sa main sur sa bouche pour voir si elle respirait, puis il s’est évanoui avec sa main sur sa bouche, comme s’il allait la tuer". La pauvre Kelly se souvient ensuite qu’elle était dans un état de choc à ce moment-là, et qu’elle "tremblait et pleurait" pendant que les ambulanciers amenaient sa mère à l’hôpital et son père en centre de désintoxication.

Mais ce n’est pas tout, Kelly est également revenue sur sa propre addiction à la drogue. Elle raconte : "Je devais passer des coups de fil, signer des papiers, parler aux docteurs, rassurer les membres de la famille, et à 19 ans seulement, prendre des décisions d’adulte qui auraient été difficiles [à prendre] même pour quelqu’un trois fois plus âgé que moi.". Et le seul moyen qui l’a aidé à surmonter cette série d’épreuves était de se droguer à l’aide de médicaments, comme elle l’explique : "Le seul moyen de faire face à ma vie était d’ouvrir ce flacon de médicaments, prendre quelques pilules -ou tout une poignée- et les avaler".

Heureusement, aujourd’hui, Kelly se porte mieux et continue à tout faire pour être heureuse, en oubliant ses vieux démons.