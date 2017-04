Malgré son physique imposant, Dwayne Johnson est comme tout le monde, et il est très anxieux. L’acteur de 44 ans a révélé être stressé avant chaque interview à la télévision. Si on le croit imbattable, Dwayne a ses faiblesses comme tout le monde. Le beau gosse a ainsi partagé une vidéo de lui dans les coulisses de « The Tonight Show » sur son compte Instagram, avant d’être rejoint par l’animateur Jimmy Fallon. Il a commenté : « Je suis un vrai "gangster", je suis dans le game depuis longtemps mais j’ai encore des papillons et la chair de poule dans les coulisses avant d’être appelé par la foule. Particulièrement avec mon gars @jimmyfallon, entrer sur le plateau de l’émission Tonight Show. » Pourtant, la superstar n’a pas de quoi avoir peur bien au contraire. Sa reconversion dans le cinéma reste réussie et il peut toujours compter sur le soutien de ses fans. Par ailleurs, la vedette de la saga « Fast and Furious » a indiqué utiliser « l’énergie » de la foule et du public pour l’aider à surmonter son anxiété.

