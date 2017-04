Ed Sheeran ne manque pas d’humour. Le chanteur a plaisanté sur les personnes rousses comme lui. Il pense qu’ils sont une « espèce en voie de disparition », et il a même la solution pour ne pas voir tous les roux de la Terre disparaître. Le chanteur de 26 ans a déclaré que le meilleur moyen de se reproduire pour les rouquins serait d’organiser un grand rassemblement de roux, où ils pourraient tous apprendre à se connaître, et plus si affinités… Interrogé à la télévision néerlandaise sur la façon dont il protégerait la communauté rousse, il a plaisanté : « Peut-être que nous sommes qu’une espèce en voie de disparition parce que personne ne veut coucher avec nous. Nous devrions rassembler tous les rouquins à Bruxelles, nous devrions organiser un énorme gang-bang. » Pourtant, le britannique n’a aucun problème en amour. Très heureux avec sa petite-amie, Cherry Seaborn, il avait récemment révélé qu’il avait hâte de devenir papa, et il sera sûrement ravi si ses enfants ont la même chevelure que lui.

