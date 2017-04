La bataille continue entre Mel B et Stephen Belafonte. La chanteuse de 41 ans a demandé le divorce au producteur le mois dernier. Mais entre révélations, tromperies, mensonges et violences, cette séparation s’avère être très difficile. L’ancienne Spice Girls a affirmé avoir subi des abus de la part de son mari, qui était violent, et la menaçait constamment, pendant leurs 10 années de mariage. Stephen, quant à lui, nie les faits, et veut donner sa version de l’histoire pendant le procès. L’ancien compagnon de Mel ne compte pas se laisser faire, et réclame maintenant de l’argent à sa femme. En plus de vouloir une pension alimentaire, il souhaite que Melanie lui verse de l’argent pour payer ses frais de justice. Le producteur a également demandé la garde partagée de leur fille de cinq ans, Madison. Mais au cours des dernières semaines, Mel avait demandé la garde exclusive de sa fille et avait même obtenu une ordonnance restrictive contre son mari, qui ne peut approcher ni la chanteuse ni ses enfants. La procédure de divorce entre les deux stars risque encore de prendre un bon moment, et les deux stars vont avoir du mal à trouver un terrain d’entente.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.