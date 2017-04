Harry Styles préfère rester loin des ses ex petites-amies. Le membre des One Direction a récemment révélé qu’il préférerait être recouvert d’un liquide vert gluant plutôt que de faire face à ses ex. Interrogé par le présentateur britannique Nick Grimshaw, il a déclaré : "Je crois que je préfère le liquide gluant". Mais même si Harry a une vraie réputation de tombeur (Il est sorti avec Taylor Swift, Kendall Jenner et Caroline Flack notamment) , il a confié qu’il n’avait pas eu de rencard depuis "un long moment" car il était occupé avec le tournage du film de guerre "Dunkerque", et qu’il travaillait sur son premier album solo. "Je n’ai pas eu de rendez-vous depuis un long moment vraiment, car je suis parti à l’étranger tourner le film et puis j’ai fait l’album, donc ça fait longtemps.Mais il me reste toujours un certain nombre de bougies à la maison."

Le beau brun a également parlé de ses bonnes et de ses mauvaises habitudes lors de ses rendez-vous galants. Il a dévoilé : "Je crois que je ronfle et aussi ,j’aime bien la routine donc je ne sais pas si je suis très spontané."