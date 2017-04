Justin Theroux a la phobie de l’eau ! La star de "The Leftovers" a récemment révélé à Rhapsody magazine qu’il avait une peur bleue de l’océan, et que depuis petit il était "terrifié" par les bateaux, suite à une sortie en kayak avec son oncle Paul. "J’ai juste peur de l’eau en général ; j’aime sentir un sol en béton sous mes pieds." Puis le scénariste est revenu sur cette sortie qui l’a traumatisé dans son enfance : "J’étais juste terrifié. Etre sur l’eau dans un si petit bateau? Je suis sûr que sur l’échelle de l’aventure de mon oncle, c’est comme 0,001. Mais pour moi, c’est plutôt un 9 ou un 9,5". Il a ensuite ajouté : "On a frôlé la mort".

Et même si son oncle Paul a engendré sa peur de l’eau, le reporter de 75 ans lui a aussi donné envie d’écrire et l’a encouragé à se trouver une nouvelle passion. "Il m’a dit de commencer à écrire de 10h du matin jusqu’à 16h, et puis de recommencer le jour suivant, et le jour d’après, a expliqué Justin, C’est comme faucher un champ de blé. A la fin, on réussit à tout faire seulement si on utilise la faux". Aujourd’hui, Justin a une carrière bien remplie en tant que scénariste, mais aussi en tant qu’acteur. Paul a donc bien fait de le conseiller!