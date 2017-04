Malgré son emploi-du-temps surchargé, Olivia Palermo trouve toujours le temps de faire du sport! La jet-setteuse a récemment confié au magazine Net-A-Porter : The Edit magazine qu’elle arrivait à faire une séance de sport tous les matins en se levant très tôt. "Si je dois partir à 6 heures du matin, je fais du sport avant" a affirmé la belle. Mais Olivia ne fait pas autant attention au montant qu’elle dépense lorsqu’elle fait du shopping, et cela serait dû à l’influence de sa tante selon elle. Elle a confié : "Ma tante dit toujours : ‘Si c’est joli, c’est joli – et peu importe combien ça coûte". Quant à l’égérie de Mango, qui est connue pour ses goûts aiguisés en matière de mode, elle a expliqué qu’elle pensait que la mode était "pour toutes les femmes" et que c’était une affaire de bien "associer et assortir" des vêtements et accessoires. D’ailleurs selon la star de "The City", "On peut voir si [une femme] aime la mode : ses yeux s’illuminent quand elle en parle. Mais le mannequin n’aime pas uniquement les vêtements qu’elle porte , elle aime aussi apprécier ceux des autres femmes. A ce propos elle a confié : " J’adore voir une femme qui est très bien habillée marcher dans les rues de New York. On peut voir qu’elle a confiance en elle. Quand je vois ça, je me dis : "Vas-y ma belle!"".

