Jake Gyllenhall admirait visiblement beaucoup Patrick Swayze. La star de "Le Secret de Brokeback Mountain" a rendu hommage à l’acteur, décédé en 2009 à l’âge de 57 ans, dans une interview pour ET Online. Les deux acteurs ont joué ensemble dans "Donnie Darko" en 2001, et Jake se souvient que Patrick l’a beaucoup encouragé. "Je me souviens que j’étais très jeune, il me soutenait beaucoup et il était très gentil" a-t-il confié. Mais l’acteur se souvient aussi qu’il trouvait que la star de "Dirty Dancing" était un "homme génial et un peu fou" car il se promenait sur le tournage avec son scooter électrique. Il a raconté : " Je me souviens que Patrick Swayze avait un scooter électrique et qu’il roulait partout avec. Il était tellement adorable, et rempli de tant d’amour et de gentillesse".

Un peu avant cela, Jake avait aussi décrit "Donnie Darko" comme un "rite de passage" pour lui mais aussi pour les spectateurs car il décrivait bien l’adolescence. Il avait révélé : "Ce film était comme un voyage psychologique à travers l’adolescence (…) Je l’ai vu comme un rite de passage".