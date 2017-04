Olivia Palermo n’aimait pas l’école étant petite. Le mannequin a révélé qu’elle avait des difficultés à appendre ses leçons et qu’elle trouvait l’école "un peu éprouvante". La belle s’est confiée au site Net-a-porter : The Edit, elle a révélé : "J’ai grandi avec des problèmes d’apprentissage, alors les choses étaient un peu éprouvantes". Elle a ensuite expliqué qu’elle a essayé de surmonter ses difficultés étant petite en se motivant elle-même à travailler.

Olivia a également confié que cela ne la dérangeait pas d’être vue comme une star de la télé-réalité même si elle aimerait que les gens parlent plus de ses projets philanthropiques. Elle a en effet participé à la série de télé-réalité "The City", sur MTV ,aux côtés de Whitney Port de 2008 à 2010. "Ça ne me dérange pas, a-t-elle déclaré, Mais une étiquette devrait être assez précise. Je fais plus que ce que les gens ne le croient". Olivia a également ajouté à propos de son rôle dans "The City" : "C’était une période intéressante. Il y a toujours un programme [dans les séries de télé-réalité], que vous soyez d’accord ou non". Elle reste néanmoins indifférente face aux haters et affirme : " On dit tellement de bêtises. Je les ignore juste".