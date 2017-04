Shay Mitchell révèle enfin le secret de sa si belle peau sur les réseaux sociaux. La star de "Pretty Little Liars" a récemment posté une photo d’elle et de ses amies en train de faire un masque de beauté gris. La belle a mis en légende :"Les amies qui font des masques ensemble restent ensemble… non pour de vrai on fait des masques depuis plus de 18 ans (sauf que maintenant on réalise à quel point on en a besoin) un des avantages d’être ambassadrice @bioreus – des masques et des bandes nettoyantes pour les pores à gogo! #vousmemanquezdéjàlesfilles". La belle est en effet ambassadrice de la marque de soins pour la peau Bioré, depuis avril 2016.

Shay avait aussi révélé il y a peu qu’elle faisait un "mini spa" chaque semaine et que chaque dimanche, elle purifiait sa peau après avoir porté du maquillage toute la semaine.Elle avait déclaré que selon elle "Il faut vraiment prendre un jour dans la semaine pour avoir un jour pour soi et faire un mini spa! Pour moi, ça devient vraiment une routine". On prend des notes!