Arnold Schwarzenegger est solidaire avec Sylvester Stallone. L’acteur a récemment déclaré à Entertainment Weelky, qu’il ne voulait pas jouer dans le prochain volet de la saga "Expendables" si la star de "Rocky" n’était pas dans le casting. Il a confié : "Il y a pas de "Expandables" sans Syl (alias Stallone). Je ne ferai jamais le film sans lui, non". Schwarzy était censé reprendre le rôle de Trench dans le quatrième film de la saga mais il semblerait que la production soit suspendue car Stallone (alias Barney Ross dans le film) a quitté la franchise du film.

Et même si les producteurs essaient de le convaincre de prendre part au film, la star de "Terminator" est catégorique et explique qu’il sera de la partie seulement si son rôle est écrit convenablement car selon lui il n’avait pas de "valeur" dans le troisième volet. "Vous savez, je pense que le premier et le deuxième [film] étaient géniaux", a -t-il déclaré, "Mais dans le troisième, j’ai trouvé que mon rôle n’était pas bien écrit. Je n’ai aussi pas très bien joué, je trouve. Peut-être que les autres ont vu les choses différemment. Mais je crois que je n’ai rien apporté au film." Il a également ajouté : "Si ils écrivent un script qui est vraiment bon, dans lequel mon rôle est très bien développé, alors je le ferai. Si non, je ne le ferai pas." Mais si le tournage devrait avoir lieu dans quelques mois, Arnold n’a "toujours pas vu le script". Il a avoué : "Je ne sais même pas s’il y a un script, même si ils veulent tourner en août, comme ils le font d’habitude." "Expendables 4 " se fera-t-il sans Stallone et Schwarzy ?