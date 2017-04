Entre Mila Kunis et Ashton Kutcher, on sait désormais qui porte la culotte dans le couple. Samedi dernier, la star de "Sex Friends" était au Ron Pearson Center dans l’Iowa afin de recevoir le "Robert D. Ray Pilar Character Award", en récompense pour son travail humanitaire. Il en a profité pour rendre hommage à sa femme et à ses enfants. Après avoir reçu le prix, il a fait un discours de remerciements à l’assemblée et a évoqué sa vision de la vie : "Ce n’est pas une question de perdre ou de gagner, c’est une question d’apprendre de ses erreurs et de comment on voit le monde.(…) Aussi longtemps que vous aurez l’amour, la gentillesse et l’optimisme, vous serez chanceux." Puis il a dédié son prix à sa famille en déclarant: "Cet Award est pour vous. Il est pour ma famille, pour mes parents, pour ma femme qui me botte les fesses chaque jour".

Ashton a ensuite révélé que Mila lui avait "botté les fesse" le matin même de la cérémonie. "Je pensais que j’étais le meilleur car je me suis levé tôt , que j’ai aidé les enfants avant qu’elle ne se réveille et que je l’ai laissée dormir un peu et elle m’a dit : Alors maintenant tu vas me dire que tu es fatigué? Je le fais tous les jours." a-t-il raconté, même si il sait qu’ "elle a raison". La star a aussi confié que pour lui, être parent était la "plus grande leçon" de la vie et qu’avoir des enfants était un "honneur incroyable". Il a dit à ce propos : "Quand ma femme et moi avons eu nos enfants, c’était un incroyable, incroyable, incroyable honneur, et ma première réaction était de vouloir appeler mes parents et de leur dire : Je suis désolé car je n’ai jamais su avant combien vous m’avez aimé". Quel papa formidable !