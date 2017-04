Dwayne Johnson et Vin Diesel ont « différentes philosophies de vie » ! Les deux acteurs sont des rivaux à l’écran mais aussi en dehors. En pleine promotion du nouveau volet de la saga « Fast and Furious », Dwayne « The Rock » Johnson et Vin Diesel ne sont pas parvenus à échapper à la question au sujet de leurs relations extrêmement tendues sur le tournage. De nombreux échos ont en effet fait état de tensions entre les deux vedettes. Si les deux stars ont été interrogés séparément, ils ont tout de même fait preuve de beaucoup de diplomatie dans leurs propos. Vin Diesel a indiqué : « Nous nous aimons beaucoup, c’est mon gars », malgré une attitude qui laissait transparaître son agacement. Quant à The Rock, qui ne pouvait pas avancer des propos similaires après ses anciennes publications sur les réseaux sociaux, il a expliqué que « dans la vie, il existe différentes philosophies et que les gens avaient différentes philosophies fondamentales de faire les choses. » Autrement dit, la hache de guerre n’est pas tout à fait enterrée !

