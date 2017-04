Pas facile de concilier mariage et tournage! Justin Theroux a confié que sa femme n’aimait pas du tout sa barbe. Mais l’acteur ne peut pas se permettre de la raser car il doit la porter pour le tournage de "The Leftovers". Justin était sur le plateau d’Ellen DeGeneres, dimanche dernier, quand il a fait cette révélation à propos de sa femme. Il a déclaré à propos de ladite barbe : "Elle l’aime bien, jusqu’à un certain point. Elle l’aime pendant un mois et puis après elle me dit :OK, tu dois t’en débarrasser. Et je lui réponds : Non je dois la garder pour la série." Apparemment, la star de la série "Friends" trouve que la barbe de son chéri n’est pas confortable. "Lors de la première saison, je devais garder une barbe de trois jours pendant les dix épisodes et c’était une torture pour elle. Mais maintenant, c’est tout doux". Par ailleurs, la star de "Zoolander" a révélé un peu plus tôt qu’il aimerait beaucoup écrire une série télévisée dans laquelle sa femme aurait un rôle. Il avait expliqué : "On a parfois des idées, mais cela serait quelque chose que j’écrirais et où elle aurait envie de jouer, […], ce serait fantastique de pouvoir faire quelque chose ensemble!"

