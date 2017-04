Kim Kardashian sera traumatisée à vie par son braquage parisien. Au fil des épisodes de la dernière saison de « L’incroyable Famille Kardashian », Kim dévoile les étapes de sa reconstruction, après son braquage, en octobre dernier, à Paris. La star voulait « disparaître » complètement des projecteurs, car cette épreuve a provoqué de nombreux traumatismes chez elle. L’épouse de Kanye West a lutté contre son anxiété pendant des mois, après son agression. Elle a ainsi révélé qu’elle voulait se protéger, rester dans son coin, faire ce qui la rend heureuse, tout en étant discrète. Elle a expliqué : « Je veux juste disparaître un peu. Je dois faire ce qui me met à l’aise. » Pourtant, la maman de 36 ans s’efforce de retrouver peu à peu une vie normale. Dans le dernier épisode de « L’incroyable Famille Kardashian », on peut notamment la voir se rendre au concert de son mari. Excitée par cette sortie, Kim n’avait pas réalisé le stress que la foule pourrait lui causer. Mais une fois arrivée, c’est la panique. La belle brune fait une crise d’angoisse. Évoquant cette expérience, Kim a révélé: « Je ne souhaiterais jamais ça à personne, mais j’ai appris des leçons précieuses et je me sens tellement bénie d’être en sécurité chez moi avec mes bébés et mon mari. Pour mes amis, ma famille et mes proches, je ne vous remercierai jamais assez d’avoir été là quand j’avais le plus besoin de vous. »

