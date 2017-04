50 Cent se souviendra longtemps de son concert à Baltimore et ce n’est pas le seul. Le rappeur a agressé une de ses fans dans le public, sans le vouloir. Pendant sa prestation, le rappeur a décidé de s’approcher de son public pour lui tendre la main. C’est à ce moment-là qu’une jeune femme l’a attrapé et ne l’a plus lâché. Surpris, 50 Cent s’est mis sur la défensive, et a donné un coup de poing à la jeune femme dans la foulée. S’il a tout de suite regretté son geste, l’interprète de "Candy Shop" a voulu se rattraper et a invité son admiratrice à le rejoindre sur scène par la suite. La fan a bien sûr accepté et a improvisé un twerk pendant sa performance, une danse qui a beaucoup fait parler d’elle. Cet incident n’est malheureusement pas le premier. 50 Cent a eu d’autres problèmes pendant un concert l’année dernière. Il a été arrêté par la police, pendant son concert à Saint-Kitts dans les Caraïbes, après avoir été vulgaire. Bien qu’il ait été inculpé pour une infraction mineure, 50 cent a dû rester aux Caraïbes pendant quelques jours pour assister au procès et a dû payer une grosse amende.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.