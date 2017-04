C’est une terrible déception pour la diva Mariah Carey : Bryan Takana aurait entamé leur relation dans le but de lancer sa carrière musicale ! Le danseur de 34 ans, qui s’est récemment séparé de la chanteuse, l’aurait utilisé pour « booster sa carrière » et se faire connaître. Il aurait simplement « profité » du tournage de « We Belong Together » et de ses 520 millions de dollars. Une source a déclaré : «Takana a dit qu’il ne payait jamais rien et qu’il profitait de Mariah, qu’il l’utilisait pour sa renommée et son argent. Il a toujours souhaité avoir une carrière musicale et il espérait qu’être avec Mariah l’aiderait à progresser. » La romance entre les deux tourtereaux a ainsi pris un tout autre tournant depuis la Saint-Patrick, le 17 mars dernier. La complicité entre Mariah et son ex, Nick Cannon, aurait brisé leur couple. Très jaloux, Bryan Takana aurait également eu un comportement offensant envers la star. Par ailleurs, la diva trouvait son chéri trop dépensier.

