Encore un nouveau rebondissement dans le divorce de Mel B et Stephen Belafonte. L’ancienne Spice Girls veut offrir à son ex 5 millions d’euros et une île privée s’il accepte de ne plus parler de la procédure de divorce en public. L’ancien couple est en pleine bataille judiciaire, depuis que Melanie a demandé le divorce, après 10 ans de mariage, le mois dernier. Mais il semble que les deux ex seraient sur la bonne voie pour trouver un accord. Mel B veut en finir au plus vite avec son divorce, et elle compte tout faire pour y arriver. Offrir une île à son mari, ainsi qu’une grosse somme d’argent ne la dérange pas du tout. Une source a révélé : « Mel veut que ce soit fait le plus rapidement possible afin de protéger ses enfants. Elle lui donnera 5 millions d’euros et cette île, qui était une perte totale d’argent. » Si Stephen et Mel ont encore du mal à s’entendre sur la garde des enfants, ce premier pas de Mel pourrait peut-être arranger les choses. Pour rappel, la chanteuse voudrait la garde exclusive de leur fille de 5 ans, Madison, tandis que Stephen espère obtenir la garde partagée.

