Rihanna a réalisé un de ses rêves en créant sa propre collection pour la marque Chopard. L’interprète de « Work » a récemment confié au site « Elle.com » : « J’ai toujours adoré les bijoux magnifiques de Chopard, alors le fait de dessiner une collection est pour moi quelque chose d’incroyable. (…) C’était incroyable et j’ai beaucoup appris » , avant d’ajouter : « J’ai hâte que tout le monde la voit ». La collection de bijoux s’inspire beaucoup du style de la chanteuse que la directrice créative de la marque Caroline Gruosi-Scheufele qualifie d’un mélange entre « urbain chic » et « glamour classique ». Caroline a notamment également révélé que les bijoux étaient « inspirés par les racines des îles » de Rihanna et des « jardins luxuriants des Barbades et l’ambiance électrique du Carnaval ». Elle a déclaré : « Rihanna et moi avons collaboré de manière très proche sur les collections afin que l’on ressente son énergie, sa créativité et son sens du design dans chaque pièce. Avec son style unique, elle redéfinit la manière dont les gens voient et portent des bijoux ».

Quant au premier bijou de la collection, il contient notamment des pièces d’or rose 18 carats mélangées à des teintes de vert inspirées de la jungle et sera disponible à la vente en juin prochain. La marque a partagé une photo d’un autre bijou sur leur compte Instagram avec comme description : « Avec ses lignes claires et anguleuses, découvrez les pièces de bijoux #RihannaLovesChopard, une collection qui se définit par une géométrie minimaliste. Maintenant disponible à la commande. »