Rihanna et Drake se sont retrouvés, ce week-end, au cours d’une fête d’anniversaire, où ils étaient tous les deux invités. Mais s’ils ont été obligés de rester cordiales l’un avec l’autre, RiRi et Dreezy n’ont pas fait beaucoup d’efforts. Les ex ont même préféré s’ignorer. Les deux chanteurs apparaissent sur des photos en compagnie de l’enfant, ainsi que dans plusieurs vidéos publiées par d’autres convives présents, mais ils n’ont pas daigné poser ensemble une seule fois. La sublime brune de 29 ans a fait face à son ancien compagnon, pour la première fois, depuis sa brève aventure avec Jennifer Lopez. Et malgré leur rupture, Drake n’a jamais cessé de faire des louanges à la « bad girl » .

Drake avait révélé, en août dernier, qu’il était « amoureux » de la chanteuse depuis des années. Il a également déclaré son amour à la star, lors des MTV VMA en 2016. Lors de la cérémonie, le rappeur avait déclaré : « C’est quelqu’un dont je suis amoureux depuis l’âge de 22 ans. Elle est l’une de mes meilleures amies au monde. Elle est une légende vivante. »