George Clooney ne crève pas seulement l’écran, c’est une vraie star sur le dancefloor ! C’est Tanisha Scott, la chorégraphe de Beyoncé et de Rihanna qui le dit. Tanisha a confié au magazine US Weekly que George, avec qui elle a travaillé sur une scène du film « Money Monster » en 2016, était naturellement bon sur la piste de danse. « George sait comment bouger ses pieds », a-t-elle déclaré. « Travailler avec George Clooney sur ses mouvements de danse dans la scène de Money Monster était un moment génial car il n’avait jamais dansé dans aucun de ses films avant. » Et même si George n’était pas parfait, il bouge bien « naturellement et il peut très bien répéter les mouvements ». « A la fin, il dansait vraiment bien » a révélé Tanisha.

George est également très fan de Frank Sinatra et Sammy Davis Jr et selon elle, les mouvements de danse de l’acteur s’inspiraient de ce genre de musique : « Il adore Frank Sinatra, il adore Sammy Davis Jr, et il veut bouger comme eux, et je pouvais vraiment le voir dans ses mouvements de pieds ». Et même si travailler avec un acteur est très différent de travailler avec une star de la musique, travailler avec George était néanmoins agréable. Elle a expliqué : « Quand on travaille avec un acteur, ce n’est pas forcément un danseur , c’est très différent, mais plus ils ont confiance en eux, plus ils s’impliquent dans les mouvements, et mieux la danse est ! George a confiance en lui. » Y a t-il une chose que George ne sait pas faire ?