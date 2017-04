Jennifer Lawrence est en deuil. La star de « Hunger Games » a récemment perdu l’un de ses bons amis, Clay Adler. L’acteur de 27 ans, qui participait à « Newport Harbour », une émission de télé-réalité sur MTV , s’est donné la mort, le mois dernier. Une source a confié à HollywoodLife.com que « Clay rappelait à Jennifer ses débuts et l’annonce de son suicide l’a vraiment dévastée. » Apparemment, Clay se serait tiré une balle dans la tête, le 25 mars dernier, lors d’une sortie dans le désert avec ses amis. Selon TMZ, il serait mort de ses blessures à l’hôpital, le jour suivant. Cela n’a pas été facile pour la jeune femme qui le connaissait « très bien » et depuis de nombreuses années.

Les deux acteurs s’étaient rencontrés pour la première fois lors des MovieGuide Awards, en 2007, et depuis, ils s’étaient un peu perdus de vue après que la carrière de la belle blonde a décollé avec le premier volet de la saga « Hunger Games ». Selon la source citée plus haut, Jenifer fait le deuil de son ami. Elle a confié: «C’est très triste car elle se souvient affectueusement de lui et ne veut que cela n’arrive à personne, surtout à quelqu’un qu’elle connaissait très bien. Elle est vraiment bouleversée. »