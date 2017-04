Naya Rivera a célébré les 18 mois de son fils Josey, avec son ex-mari Ryan Dorsey – avec qui elle est en instance de divorce depuis novembre – et a expliqué qu’en faisant de leur fils leur priorité, le couple parvient à bien gérer leur rôle de parents.

L’actrice de 30 ans a déclaré : « Nous sommes de très bons parents. Il y a toujours des défis à relever et c’est toujours compliqué, mais Josey est notre priorité. Nous sommes ses parents. Si tout le monde regarde ça de cette façon, cela nous fait relativiser. Faire ce qui est le mieux pour Josey est vraiment le plus important. » L’ancienne vedette de « Glee » a également partagé l’« amour inconditionnel » qu’elle ressent pour son fils. Si elle ne pensait pas ressentir ça un jour, elle admet aujourd’hui que ce sentiment est incroyable. Interviewée par Momtastic.com, elle raconte que ce qui l’a le plus surprise à propos du fait d’être parent c’est cet « amour inconditionnel » pour son fils. Elle a ajouté : « Quand vous pensez à ça, vous vous dites : ‘C’est évident que je vais l’aimer mon enfant.’ Mais c’est si profond. Même après avoir couché Josey, je me surprend à penser à lui et à regarder des photos de lui. Il me fait presque pleurer la moitié du temps car l’amour que j’ai pour lui est incroyable. » L’actrice de « Devious Maids » a déclaré qu’elle s’était rendue compte de la façon « désintéressée » qu’elle avait eu de se préoccuper de son fils avant sa venue au monde. Elle a expliqué : « Cela a fait de moi une nouvelle personne. J’espère lui inculquer les bonnes valeurs morales. Je veux lui apprendre à avoir confiance en lui, qu’il soit fort mais pas fier, et de toujours remercier la vie pour ce qu’elle lui donne. »