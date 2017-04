Sans rancune ! Orlando Bloom a révélé au magazine ELLE qu’il n’en voulait pas à Katy Perry après leur rupture en février dernier et qu’il étaient même « amis ». « Nous sommes amis. Tout va bien. Nous sommes des adultes, a-t-il déclaré, Elle est quelqu’un dont la vie est très exposée, mais quant à moi je ne pense pas que les gens s’intéressent à ce que je fais. D’ailleurs ils ne devraient pas le faire. C’est entre nous. ». Orlando a ensuite affirmé que la chanteuse et lui voulaient « montrer l’exemple aux jeunes » et montrer que les ruptures ne devaient pas « toujours se faire dans la haine. » L’acteur de « Pirates des Caraïbes » ne semble vraiment pas être rancunier puisqu’il a également confié qu’il s’entendait toujours avec son ex-femme Miranda Kerr, avec qui il a eu Flynn, 6 ans. Il a expliqué : « Avec Miranda, il y avait cette idée que je ne voulais pas que mon fils trouve sur Internet des mensonges que les gens ont propagé à notre propos. Miranda et moi avons une relation incroyable. Nous sommes de très bons coparents. »

Quant à son âge, l’acteur n’est pas inquiet et a même hâte de vieillir car c’est entre la quarantaine et la cinquantaine que la carrière d’acteur est la plus intéressante selon lui. « Je n’attends qu’une chose, c’est que les rides deviennent plus marquées sur mon visage, a-t-il avoué, La perspective des dix ans à venir me réjouis. Les acteurs font les trucs les plus intéressants entre 40 et 50 ans. Enfin, en tout cas j’espère que cela sera le cas pour moi!».

Selon Orlando, cette période de la vie est le moment idéal pour contempler sa carrière et se remettre en question. Il a expliqué : « Vous n’êtes plus numéro 1 dans le monde. Alors vous regardez ce qui se passe autour de vous et vous vous demandez : « Qu’est-ce qu’il se passe ? »… J’ai eu tellement de [succès] quand j’avais la vingtaine, et durant la trentaine j’ai passé mon temps à essayer de savoir ce que je faisais. » Mais le beau gosse « adore » ce qu’il fait et a confié : « Cela vient de la connexion que les jeunes ont eu avec des personnages comme Legolas ou Will Turner. Je cherche à ressentir ça de nouveau ».