Même si Scott Eastwood fait sa première apparition dans le nouveau « Fast And Furious », il considère qu’il n’est pas là pour « remplacer » Paul Walker. Le beau gosse est en effet à l’affiche du dernier film de la saga, « The Fate of the Furious », aux côtés de Vin Diesel et Michelle Rodriguez. Scott, qui est le fils de Clint Eastwood, a été choisi pour incarner un nouveau personnage dans le film, car Paul Walker, l’un des acteurs principaux est décédé lors du tournage du septième volet. Il a récemment déclaré : « Je ne remplace en aucun cas Paul. Mon rôle n’est même pas similaire [à celui de Paul]. Le mec que je joue est un jeune bleu qui respecte les règles ». Scott était également très ami avec Paul et pour lui, jouer dans l’un des volets de la série lui a permis de se « reconnecter » avec la star. Il a dévoilé : « Je voulais faire partie de quelque chose qui faisait partie de sa vie, et côtoyer des personnes qui parlaient de lui ».

Et le tournage semble s’être bien déroulé pour le petit nouveau qui a précédemment confié au magazine « Irish Times » : « Tout le monde s’entend bien, ce qui est fou car il y a beaucoup de testostérone. Tous ces mecs sont des grandes stars. Tous ces mecs sont géniaux. Vous les avez vus. The Rock est impressionnant. Mais tout le monde est très gentil, et on est très sympas les uns envers les autres ».