Le bébé de Cheryl Cole a rappelé des souvenirs à Simon Cowell! Le juge de la version britannique de « X Factor », a confié au « Daily Mirror » qu’il était très « heureux » pour Cheryl, qui avait été juge avec lui durant 4 saisons de l’émission. Simon est lui-même papa d’un petit Eric né en 2014 qu’il avait eu avec sa compagne Lauren Silverman. Il a confié « Cheryl semble aller bien. J’ai connu cela et c’est très éprouvant, mais ça va être un des meilleurs moments de sa vie. Des gens qui l’ont vue m’ont dit qu’elle était aux anges, donc je suis heureux pour elle ». Le producteur de 57 ans a également déclaré qu’il aimerait beaucoup rendre visite à Liam et Cheryl ainsi qu’à leur bébé chez eux, où il n’a pas encore été. « Je connais Cheryl depuis un certain temps, mais je ne suis jamais allée chez elle. Nous étions amis mais pas à ce point, a-t-il déclaré, Alors si j’ai une invitation, j’aimerais beaucoup leur rendre visite.».

Simon pense aussi que Cheryl va continuer sa carrière dans la musique même après la naissance, même si cela peut être difficile. Il a affirmé: «Je pense qu’elle va continuer à enregistrer des titres. J’ai travaillé avec elle de manière assez proche ces dernières années et c’est très difficile d’avoir des problèmes dans sa vie personnelle et de devoir apparaître à la télé chaque semaine ». Mais la star a confié que selon lui, être parent était une chose formidable et libératrice : « Avec Eric, ce que j’ai trouvé est que cela vous donne un regard extraordinaire sur les choses et cela vous rend encore plus heureux. Les choses qui vous inquiétaient et vous tracassaient dans le passé ne sont plus des problèmes. C’est tellement bizarre. »

Enfin, Simon a révélé qu’il aimerait beaucoup collaborer avec l’ex-membre des Girls Aloud et qu’il a même « une ou deux idées en tête ». «Je dois juste lui en parler de manière officielle, a-t-il déclaré, Parce que évidemment, le bébé va être la priorité dans sa vie désormais, mais une fois qu’elle sera posée, elle va vouloir travailler de nouveau et j’adore travailler avec elle ».