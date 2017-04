Quel est le produit de beauté préféré de Victoria Beckham? La belle a récemment confié à Vogue qu’elle ne pouvait pas se passer de la Morning Aura Crème Illuminatrice par Estée Lauder, qui lui sert de base hydratante. « Je prends toujours ma Morning Aura Crème Illuminatrice de ma collection pour Estée Lauder avec moi. » a-t-elle confié. Victoria s’est en effet associée avec la marque, l’an dernier, afin de lancer une collection de cosmétiques, qu’elle a récemment étendue avec une seconde gamme de produits. Côté mode, Victoria considère que toute femme devrait avoir dans son armoire un tee-shirt blanc « classique » et une paire de lunettes de soleil. « On ne peut pas faire de faux pas avec un tee-shirt blanc classique et bien sûr une paire de lunettes de soleil ». a-t-elle indiqué au célèbre magazine. La femme du footballeur David Beckham a également collaboré avec la marque américaine « Target » pour qui elle a dessiné une ligne de vêtements, baptisée « Victoria Beckham Collection » à propos de laquelle elle avait confié : « Ce sont [des vêtements] très faciles à porter, mais qui sont tout de même très luxueux et élégants. Honnêtement, je me suis beaucoup amusée en travaillant sur cette collection ».

