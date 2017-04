Blake Lively est fan de Marvin Gaye, à tel point, qu’elle a même donné naissance à une de ses filles, avec sa chanson préférée en fond sonore. C’est son mari, Ryan Reynolds, qui a eu l’idée. Alors qu’elle était en plein travail, l’acteur s’est dit que jouer sa musique préférée allait la calmer. Il a ainsi mis "Let’s Get It On" de Marvin Gaye, en espérant rassurer sa femme. Si Blake était à la fois surprise et heureuse d’entendre sa mélodie favorite, les médecins dans la salle ont halluciné. La scène leur semblait tellement extraordinaire qu’ils n’ont pas su s’empêcher de rire, comme a expliqué la jeune maman de 29 ans : "Mon mari a joué Let’s Get It On pendant que j’étais en train d’accoucher. […] Mon médecin riait si fort que je pensais qu’il allait faire tomber mon bébé par terre." Mariés depuis 2012, Blake et Ryan ont deux petites filles ensemble : James (2 ans) et Ines (6 mois). Bercées par les chansons de Marvin Gaye, on imagine que les deux petites princesses de la maison doivent être aussi fan du chanteur que leur maman.

