Le groupe Fitfth Harmony – qui est composé de Lauren Jauregui, Ally Brooke, Normani Kordei et Dinah Jane – a confié qu’obtenir des rendez-vous sérieux pouvait être difficile car elles sont le plus souvent approchées par les mauvais garçons ou par leurs fans.

Lauren a déclaré : « Soit ils sont sympa mais ils ne sont pas vraiment ce que nous recherchons, soit complètement obsédés par nous. Il n’y a pas de juste milieu. Ils essaient de sortir avec nous juste parce que c’est dingue. »

Dinah a ajouté : « Il y avait ce mec qui pensait que j’étais très intimidante à cause de ce que nous sommes. Quand je rencontre quelqu’un et que je pense qu’il est super mignon, je ne peux pas le lui dire car il se dira que ‘c’est gagné’ et cela m’est arrivé pas mal de fois. » « Donc ce que nous voulons c’est un homme qui a confiance en lui quand il vient pour nous. Venez et dite juste : « Hey, comment ça va ? » Et commencez par-là.»

Messieurs, vous savez désormais comment procéder pour tenter votre chance auprès de ces sublimes créatures !