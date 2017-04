Selon l’Institut National Propriété Industrielle anglais, David et Victoria Beckham ont officiellement déposé les noms de leurs enfants Brooklyn, 18 ans, Roméo 14 ans et Cruz 12 ans, et Harper 5 ans, comme marques officielles. Chaque Beckham possède donc sa propre marque! Les enfants peuvent désormais créer leurs propre collection et produits sans se limiter; du parapluie électronique en passant par des accessoires de golf, de la lessive, ou même de l’auto bronzant et du maquillage, ils peuvent tout entreprendre!

Une source a déclaré : « Les Beckham parle déjà de la succession de l’entreprise. Maintenant, qu’ils ont déposé ces marques, les possibilités d’élargir l’entreprise Beckham sont sans fin »

Les jeunes ont déjà eu l’occasion à plusieurs reprises de lancer leur carrière. Brooklyn réalise déjà un certain nombre photos et se prépare à la première publication de son livre photo, Romeo pose comme modèle pour Burberry et Harper a créé une édition limitée de Tee-Shirt. Un avenir qui semble déjà tout tracé pour ses futurs businessmans!