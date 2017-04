A 35 ans, Britney Spears ne gère toujours pas son compte en banque! Après sa dépression nerveuse en 2007, James Spears, le père de la belle blonde avait mis en place un accord lui permettant de contrôler les finances de sa fille. Apparemment cet accord est toujours en vigueur. «Britney travaille sans relâche et tout le monde autour d’elle est payé, a confié une source, C’est vraiment stupéfiant de voir à quel point elle travaille et à quel point son comportement est irréprochable maintenant, mais elle ne peut toujours pas prendre de décision à propos de ses propres finances et à propos de sa vie personnelle sans l’approbation de l’un de ses tuteurs».

Mais selon un autre proche de la chanteuse, Britney serait très heureuse ainsi, cela lui permettrait de rester dans sa « bulle ». « Oui, elle est sous tutelle, mais elle est heureuse comme cela car tout le monde prend soin des choses pour elle, a-t-il confié, Elle est dans sa bulle. Elle est en bonne santé, elle vient de fêter une année de sobriété, et elle sort avec ce beau gosse, mannequin et coach personnel, Sam Asghari.»

Et il est vrai que l’interprète de «Toxic» semble être plutôt en forme. Si elle est en ce moment en vacances à Hawaï, son manager Larry Rudolph a confirmé qu’elle partirait bientôt en tournée et qu’elle planchait activement sur son prochain album. Go, Britney!