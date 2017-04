Lorde a dévoilé son nouveau tube « Green Light » le mois dernier et admet avoir été submergée par le processus « intense » d’attente des retours à propos de son titre. Elle a déclaré : « [Pendant les 3 jours avant sa sortie ] je ne pouvais pas dormir. Je ne voulais pas sortir. C’était trop intense. »

La belle néozélandaise – dont le vrai nom est Ella Yelich – O’Connor – est convaincue que l’écriture de la musique pop est beaucoup plus difficile que ce que les gens croient. Elle a expliqué : « Beaucoup de musiciens pensent qu’ils peuvent faire de la pop et ceux qui ne réussissent pas sont ceux qui n’ont pas le goût, ce sont ceux qui prennent ce type de musique à la légère. Pour réussir, vous devez être frappé par cette musique. »

La star ne cache pas non plus son admiration pour Katy Perry. Elle estime que le titre « Teenage Dream », sorti en 2010, est « divin ». « Il y a cette nostalgie, cette sensation de se sentir jeune, et cette intemporalité. » La chanteuse de 20 ans a même comparé cette chanson aux sensations que lui procuraient David Bowie , Fleetwood Mac ou même Neil Young. « On ressent quelque chose qu’on ne pensait jamais ressentir. C’est quelque chose de magique ».