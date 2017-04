Priyanka Chopra est une vraie bosseuse! A la fois star à Bollywood et à Hollywood, la star de "Quantico" doit constamment faire le grand écart entre l’Amérique et l’Asie, et cela ne lui laisse pas beaucoup de temps pour elle-même. "Je suis une personne très fière. Honnêtement, j’ai tout laissé tomber pour le travail" a-t-elle confié au magazine "Hindustan Times". "Je travaille très dur pour réussir tout ce que je fais", a-t-elle affirmé, "Ma vie est partagée entre deux continents. Donc, je travaille aux Etats-Unis, et je produis aussi six films en Inde cette année". Cependant, elle n’a pour l’instant pas l’intention de s’installer en Inde ni aux Etats-Unis, car pour elle "aucun [pays] n’est plus important que l’autre". "Tous deux sont une facette de ma carrière d’actrice et de comédienne". Et Priyanka ne regrette en aucun cas ses sacrifices et elle se dit fière du chemin qu’elle a parcouru. Elle explique : "Je suis très heureuse de tout ce que j’ai accompli. C’est une véritable consécration pour moi. J’espère faire de meilleurs et de plus grands films". La belle indienne sera d’ailleurs à l’affiche de "Baywatch : Alerte à Malibu", aux côtés de Zac Efron et Dwayne Johnson, en salles obscures, fin mai 2017 en France.

