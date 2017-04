Sarah Michelle Gellar va sortir son livre de cuisine intitulé « Stirring Up Fun with Food: Over 115 Simple, Delicious Ways to Be Creative in the Kitchen », le 18 avril prochain. Mais comment la belle blonde est-elle passée de l’écran aux fourneaux ? Retour sur sa carrière au cinéma et à la télévision.

Sarah Michelle commence sa carrière très jeune, puisqu’à seulement 4 ans, elle passe sa première audition pour un téléfilm. Elle enchaîne ensuite les rôles dans diverses séries ainsi que les apparitions dans des films peu connus. En 1996, alors qu’elle a seulement 19 ans, la jeune femme est contactée par son agent pour le rôle qui va faire décoller sa carrière au niveau international. On lui propose le rôle du personnage principal dans la série « Buffy contre les vampires ». La série est un succès, et un an plus tard, Sarah est contactée pour jouer dans « Souviens-toi…l’été dernier », qui la rend célèbre dans le milieu du cinéma. Sarah va alors enchaîner les productions pour un public adolescent comme le remake américain de « The Grudge », « Scream 2 » et « Sex Intentions ».

Elle se marie en 2002 avec Freddie Prinze Jr qu’elle avait rencontré sur le tournage de « Souviens-toi… l’été dernier » et le couple a deux enfants, Charlotte Grace et Rocky James. L’année de son mariage, Sarah partage également avec son fiancé l’affiche du film « Scooby-Doo », dans lequel elle incarne le personnage de Daphné. Le film est un succès au box-office mais n’est pas salué par la critique. Puis, Sarah quitte la série « Buffy » en 2003, après sept saisons. Après la naissance de sa fille, la star se fait de plus en plus rare sur la scène médiatique. Elle veut se consacrer à sa famille.

Depuis, Sarah a fait son retour à la télévision avec des séries, peu connues en France, comme « Ringer » en 2012 ou « The Crazy Ones » aux côtés de Robin Williams en 2013. Elle a aussi fait des petites apparitions comme dans « American Dad » ou « Les Simpsons » où elle prête sa voix à son personnage. La star a également lancé sa propre entreprise en 2015 : « Foodstirs », qui met l’accent sur des plats faciles à faire soi-même. Du cinéma à la cuisine, il n’y a donc aussi qu’un pas. Joyeux anniversaire Sarah !