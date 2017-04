Pas facile pour Vin Diesel d’interpréter Groot ! L’acteur de 49 ans a joué un humanoïde en forme d’arbre, nommé Groot, dans le film de la saga Marvel Comics . Ce personnage ne peut que dire « Je s’appelle Groot », mais la star a indiqué avoir beaucoup lutter avec sa voix pour le rôle. La star, qui interprète la version anglaise mais aussi française, est limitée à un vocabulaire de seulement 4 mots en français, et 3 mots en anglais. Il est alors difficile pour lui de transmettre correctement les émotions. Il a déclaré : « C’est très difficile parce que vous êtes limités à trois mots. Il y a un script secret que je reçois avec toutes les lignes, mais la seule chose que je peux dire c’est ‘I am Groot’ ».

La star a relevé un défi encore plus grand dans le deuxième opus de la saga. Groot s’est sacrifié à la fin du premier film, et le nouveau personnage est une version miniature connue sous le nom de Baby Groot. L’acteur a eu besoin d’une voix beaucoup plus fluette pour ce personnage de petite taille. Il a déclaré : « J’ai le sentiment qu’ils vont faire une combinaison de choses. Je veux dire, je fais [la voix] super aiguë ». Le film « les Gardiens de la Galaxie 2 » devrait sortir fin avril.