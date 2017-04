Jasmine Tookes aimerait beaucoup lancer sa propre ligne de produits de beauté. Le mannequin s’est récemment confiée au magazine Elle et a révélé que c’était même un de ses « objectifs ». Elle a déclaré : « Mon but a toujours été de créer ma propre ligne de beauté. J’ai un teint tellement unique- quand je fais des shootings, les maquilleurs doivent utiliser différents mélanges de maquillage pour arriver à ma couleur de peau ». Mais l’ange Victoria’s Secret aimerait créer une gamme de produits qui irait non seulement à son teint mais à « tout le monde ». « J’aimerais beaucoup créer une ligne avec pleins de produits pour tout le monde ». Jasmine n’est pas le seul top à vouloir créer une ligne de cosmétiques, et certaines ont déjà franchi le pas. Une des plus célèbres d’entre elles reste Tyra Banks, qui avait lancé la marque Tyra Beauty en 2014, proposant une gamme de soins de la peau et de maquillage.

