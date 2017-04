La mère de Jason Statham est une véritable fashionista ! Du moins c’est ce que pense sa belle-fille, Rosie Huntington-Whiteley. Selon le mannequin, Eileen Statham a « le meilleur style ». Elle l’a félicitée pour sa tenue et son grand sens de la mode sur les réseaux sociaux. La jolie blonde a posté une photo d’Eileen dans sa story Instagram portant une veste en kaki sous laquelle elle a écrit : « La maman de Jason a le MEILLEUR STYLE !! Regardez sa veste !! ». Rosie est une vraie fashionista et un tel compliment n’a pu que faire plaisir à la maman de son chéri. Par ailleurs, Rosie va bientôt sortir sa première collection de maillots de bain avec « Marks and Spencer, avec qui elle s’est associée, en 2012. « Rosie For Autograph Swim » sortira courant avril 2017 comme la belle l’a annoncé sur Instagram, le mois dernier, lorsqu’elle a posté une série de photos d’elle en bikini noir en train de nager. Elle a écrit en légende a côté de la photo : «Très excitée d’annoncer le lancement de #RosieForAutograph Swim qui va sortir en avril 2017 @marksandspencer ! »

