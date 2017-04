Quand il s’agit de mode, Sienne Miller aime casser les codes. La belle blonde a récemment confié à WWD qu’elle portait souvent des vêtements de style « travailleur » comme des pantalons larges, style « baggy ». Elle a déclaré : « Je ne sais pas d’où ça vient mais je porte beaucoup de vêtements assez masculins, style vêtements de travailleur. Je suis vraiment attirée par les espèces de grands et larges pantalons , un peu comme ceux des ramoneurs. Des trucs taille haute, avec le bas retroussé et des chaussures un peu bizarres. »

D’ailleurs la star de « American Sniper » a fait un changement de taille dans sa garde-robe. La belle a confié : « Avant, j’étais très sexy et un peu aguicheuse, et maintenant, je suis plus en mode « non-désirable » au niveau de mes vêtements ». Sienna préfère donc désormais être « peu attirante » et montrer « le moins de peau possible ». L’anti-sexy est-il le nouveau sexy ?