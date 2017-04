Mel B veut à tout prix garder son argent ! La chanteuse de 41 ans est prête à tout pour empêcher Stephen Belafonte d’avoir accès à sa fortune. La belle avait décidé, il y a quelques jours, de mettre fin à son mariage avec le producteur car il aurait été violent avec elle, et elle a décidé d’aller encore plus loin en lui empêchant d’avoir accès à ses comptes en banque. Une source à confié au magazine The Sun : "Mel lui a coupé l’herbe sous le pied et il semblerait qu’il soit un peu perdu". Il aurait même repris contact avec son ex petite-amie Nicole Contreras et lui aurait fait part de sa situation financière assez délicate. "Il est même en contact avec Nicole et il se plaint à elle- il affirme que Mel l’a laissé dans le pétrin" a déclaré la source.

Mel avait obtenu une ordonnance restrictive à l’égard de son ex-mari la semaine dernière, après l’avoir accusé de violences conjugales, d’avoir mis leur nourrice enceinte, et de l’avoir forcée à participer à des ménages à trois.

La jolie brune avait confié que son ex-mari l’avait "menacée violemment" lorsqu’elle avait tenté de partir. Elle avait affirmé : "Il a menacé de détruire ma vie par tous les moyens". La belle brune prend finalement sa vengeance aujourd’hui.