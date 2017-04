Ringo Starr a récemment révélé qu’il aimait beaucoup Justin Bieber, mais il pense que les Beatles étaient un plus grand groupe et de meilleurs chanteurs que l’interprète de "Sorry". Le musicien a été interpellé par un journaliste de TMZ, après avoir dîné avec l’ex guitariste des Eagles Joe Walsh, mercredi dernier. Et quand on lui a demandé : "Si les Beatles et Justin Bieber faisaient une tournée ensemble, qui serait en première partie ?", Ringo a répondu que ce serait "Justin", avant d’affirmer qu’il serait "toujours pour les Beatles". Néanmoins, la star du rock a ajouté qu’il aimait beaucoup le jeune homme. Il a déclaré : "Mais on adore Justin".

Quant à Ringo, il a récemment été surpris par Olivia Trinidad Arias, la veuve de George Harrisson, qui était le plus jeune membre des Beatles.Olivia a révélé une nouvelle version des mémoires de son époux, à l’occasion du 74 ème anniversaire de son mari. Et le manuscrit contient 50 pages de chansons non-dévoilées, dont un titre intitulé "Hey Ringo" dont Ringo lui-même ne connaissait pas l’existence. Les paroles de la chanson disaient notamment "Hey Ringo, sans toi ma guitare joue vraiment trop lentement". Cela a du lui rappeler beaucoup de souvenirs !