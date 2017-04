Chrissy Teigen a confié à Refinery29 qu’elle était maintenant une maman très épanouie et très complice avec sa fille. Chrissy a eu Luna avec son mari, John Legend, il y a 11 mois de cela, et l’arrivée de la petite a changé la vie du couple. Chrissy prend maintenant plaisir à accomplir les petites choses du quotidien avec Luna. Par exemple, elle adore "lui enlever ses crottes de nez". Elle a confié : "Il est possible qu’il y a cinq minutes, je lui ai enlevé la crotte de nez la plus grosse que vous n’avez jamais vue. Puis je l’ai mise dans un mouchoir, je l’ai regardée pendant un moment et je me suis dit ‘Mon dieu, j’ai vraiment eu une belle crotte de nez’". Selon elle, sa vision de la vie a radicalement changé depuis qu’elle est maman. "Vous devenez tout excitée à l’idée de nettoyer le nez de votre enfant, a-t-elle révélé, c’est une obsession, je dois lui enlever ses crottes de nez; j’essaie d’être la plus douce possible, mais une fois que je l’ai vue, je ne peux plus aller me coucher comme si de rien n’était. Je dois l’enlever".

L’obsession est telle que Chrissy avoue même qu’il lui est venu l’idée d’aspirer les crottes de nez de sa fille afin de nettoyer son nez. Devenir maman a donc métamorphosé le top qui adore néanmoins cela. "C’est génial! Luna est géniale ! J’adore ses crottes de nez!" a-t-elle affirmé. Loin derrière elle la dépression post-partum, l’épouse de John Legend semble s’être bien habituée à son nouveau rôle de maman.